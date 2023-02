2 ungeliebte Dividenden-Könige, die Rendite und mehr bieten!

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Die Aktien von 3M (WKN: 851745) und Altria (WKN: 200417) haben sich in der jüngsten Vergangenheit als ungeliebte Dividenden-Könige entpuppt, da sie aufgrund von operativen Problemen und allgemeinen Risiken in den letzten Jahren an Popularität verloren haben. Trotzdem bieten sie Anlegern eine attraktive Dividendenrendite und könnten bei einer Neubewertung der Situation erhebliches Aufholpotenzial besitzen. Gehen wir mal ins Detail.

3M-Aktie: Fantasie durch Abspaltung

3M ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das Produkte in den Bereichen Gesundheitswesen, Elektronik, Transport und vielen anderen Branchen anbietet. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mit einigen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, insbesondere in Bezug auf rechtliche Probleme im Zusammenhang mit PFOS-Chemikalien, die es herstellt. Auch existieren Rechtsrisiken bezüglich fehlerhafte Ohrstöpsel, die Hörschäden verursacht haben sollen.

Dies hat – in Kombination mit einem schwachen Wachstum und einer komplexen und schwerfälligen Konzernstruktur – wesentlich zu einem Rückgang des Aktienkurses und einer allgemeinen Abkehr der Investoren von der Aktie geführt.

Trotzdem hat 3M weiterhin starke Marken und eine solide Präsenz in mehreren wichtigen Branchen und bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite, die mit über 5 % erwartet wird (Stand: 25.2.23, Morningstar). Auch das erwartete KGV fällt mit 10,5 (Stand: 25.2.23, Morningstar) nicht hoch aus.

Das Industriekonglomerat zählt dabei zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern am Markt. Seit mehr als 100 Jahren fließt eine Dividende. Seit 64 Jahren wird sie ohne Unterbrechungen erhöht.

Einen Schritt zur Besserung könnte die geplante Abspaltung der Gesundheitssparte im laufenden Jahr bringen. Oftmals sind sie ein Startschuss für eine bessere Entwicklung beider Unternehmen. Eine Garantie gibt es jedoch nicht.

Altria-Aktie: Ungeliebter Dividenden-König

Altria ist ein führender Tabakhersteller in den USA, der auch in andere Bereiche wie E-Zigaretten und Alkohol investiert ist. Das Unternehmen ist seit Langem ein Dividenden-König – seit 53 Jahren erhöht das Unternehmen ohne Unterbrechungen die Dividende – und hat in den letzten Jahren regelmäßig eine attraktive Dividendenrendite von über 7 % geboten. Das erwartete KGV liegt aktuell sogar unter 10 (Stand: 25.2.23, Morningstar).

Allerdings hat Altria auch mit verschiedenen operativen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere in Bezug auf die zunehmende Regulierung von Tabakprodukten und die wachsende Beliebtheit von E-Zigaretten. Eigene Investments in Zukunftsmärkten (Juul, Cronos) floppten. Dies dürften wesentliche Gründe des starken Rückgangs (neben das ohnehin unbeliebte Thema Zigaretten) des Aktienkurses gewesen sein.

Fazit

Trotz der operativen Probleme und Risiken bieten sowohl 3M als auch Altria Anlegern attraktive Dividendenrenditen und könnten bei einer Neubewertung der Situation erhebliches Aufholpotenzial besitzen.

Darüber hinaus könnten eine verstärkte Fokussierung auf neue Produkte und Märkte sowie Kosteneffizienzsteigerungen dazu beitragen, die Ertragslage beider Unternehmen zu verbessern. So gab 3M Anfang des Jahres 2023 beispielsweise 2.500 Jobkürzungen bekannt. Auch die Altria-Tochter Juul kündigte Ende vergangenen Jahres die Entlassung von Hunderten Mitarbeitern an.

Eine erfolgreiche Lösung für die operativen Herausforderungen könnte ebenfalls dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in beide Unternehmen wiederherzustellen. Derzeit fehlen aber zündende Funken.

