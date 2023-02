2 super Aktien mit mehr als 3 % Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Mit Dividendenaktien ein Nebeneinkommen aufzubauen muss nicht schwer sein. Viele hochkarätige Unternehmen zahlen ihren Aktionären eine jährliche Dividende, die im besten Fall von Jahr zu Jahr steigt. Aber bei der Auswahl sollte man auf starke Unternehmen setzen. Denn in manchen Fällen ist die hohe Rendite ein Hinweis darauf, dass man an der Börse mit einer Dividendenkürzung rechnet.

Mit dividendenstarken Aktien zum Nebeneinkommen

Selbst im DAX finden sich aber unter den größten deutschen börsennotierten Unternehmen mehrere Kandidaten, deren Aktien mit einer Rendite jenseits von 3 % überzeugen. Hier sind zwei davon.

Münchener Rück

Der erste Kandidat ist die Aktie der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002). Erst vor wenigen Tagen wurde die Ausschüttung hier einmal mehr ein kleines Stück angehoben. In diesem Jahr können sich die Aktionäre über eine Dividende von ganzen 11,60 Euro je Aktie freuen.

Aktuell zahlt man für eine Aktie der Münchener Rück 319 Euro (Stand: 24.02.2023, relevant für alle Kurse). Legt man sich die Aktie also jetzt ins Depot, kann man sich in diesem Jahr über eine Rendite von 3,6 % freuen. Und in den kommenden Jahren wird die Rendite immer weiter steigen. Denn die Münchener Rück plant, die Ausschüttung um durchschnittlich 5 % pro Jahr anzuheben.

Im letzten Geschäftsjahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 24,63 Euro. Das Unternehmen kann sich die Ausschüttung also problemlos leisten. Tatsächlich war die Dividende der Münchener Rück in der Vergangenheit so sicher, wie man es sich nur wünschen kann. Seit mehr als 50 Jahren wurde die Ausschüttung nicht gekürzt. Und auch heute wirkt die Dividende weiterhin krisenfest. Das macht die Aktie zu einem idealen Kandidaten für den Aufbau eines kontinuierlich wachsenden Nebeneinkommens.

Mercedes-Benz

Kommen wir damit zum nächsten Kandidaten, der Mercedes-Benz (WKN: 710000)-Aktie. Zwar kann Mercedes nicht mit der beeindruckenden Dividendenhistorie der Münchener Rück mithalten. Aber dafür bietet die Aktie eine deutlich bessere Rendite. In diesem Jahr will der Konzern satte 5,20 Euro je Aktie ausschütten. Beim aktuellen Aktienkurs von 72 Euro ergibt das eine beeindruckende Rendite von mehr als 7 %.

Auch Mercedes kann mit hervorragenden Geschäftszahlen glänzen und hat die Dividende deshalb in den letzten Jahren kräftig angehoben. Im letzten Geschäftsjahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 13,55 Euro.

Zwar rechnet der Konzern für das laufende Jahr mit einem rückläufigen Ergebnis. Aber zumindest aus heutiger Sicht soll der Gewinn nur leicht sinken. Tatsächlich plant der Konzern sogar zusätzlich zur Dividende einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 4 Mrd. Euro bis Ende nächsten Jahres.

Und auch wenn die Gewinne stärker als erwartet fallen sollten, ist nicht damit zu rechnen, dass die Dividende ganz ausfallen könnte.

Der Artikel 2 super Aktien mit mehr als 3 % Dividende ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt Aktien der Münchener Rückversicherung. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

