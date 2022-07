2 hochprofitable Wachstumsaktien, die es gerade zum Discountpreis gibt!

Wachstumsaktien oder auch Growth-Aktien gehörten in der jüngsten Vergangenheit nicht gerade zu den beliebtesten Investments. Schuld daran war vor allem die Blase bei den wachstumsstarken Tech-Werten. Angetrieben von hohen Wachstumsraten und einem extrem niedrigen Zinsniveau schossen ihre Bewertungen in ungeahnte Höhen.

Der Traum vom schnellen Geld scheint nun vorerst zu Ende zu sein, denn viele der gehypten Wachstumswerte mussten kräftig Federn lassen. Kursverluste von bis zu 90 % mussten Growth-Investoren verkraften. Dabei wurde blind verkauft, was den Stempel Tech oder Growth besitzt – Hauptsache raus aus dem Risiko.

Der Tech-Ausverkauf könnte Schnäppchenjägern jetzt eine Gelegenheit bieten, wie sie seit Langem nicht vorhanden war. Einige hochprofitable und zugleich stark wachsende Technologieaktien werden mittlerweile lächerlich bewertet.

Natürlich besitzen diese Unternehmen gewisse Risiken, die man nicht unterschätzen sollte. Dennoch lohnt sich ein Blick auf Unternehmen wie Alphabet (WKN: A14Y6F) oder Meta Platforms (WKN: A1JWVX).

Beide Aktien besitzen ein hohes Wachstum bei einem zugleich starken Free Cashflow. Gleichzeitig befinden sie sich in Märkten, die in den nächsten Jahren Wachstumspotenzial versprechen. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese beiden Aktien.

Alphabet Aktie – König der Onlinewerbung

Alphabet ist der König der Onlinewerbung. Vor allem die Tochter Google sorgt mit ihrer Monopolsituation im Suchmaschinenmarkt für optimale Grundvoraussetzungen. Aber auch mit seinem YouTube-Netzwerk scheffelt der Tech-Riese Milliarden an Werbeumsätzen.

Um sein Kerngeschäft hat sich der Technologiekonzern ein Sammelsurium an spannenden Technologiewetten aufgebaut. Die größten von ihnen: Google Cloud, das Smartphone-Betriebssystem Android sowie das selbstfahrende Automobil-Projekt Waymo.

Darüber hinaus forscht und entwickelt Alphabet in den Bereichen künstliche Intelligenz, Biotechnologie & Genetik, Internet-Infrastrukturen und -zugängen sowie Augmented Reality.

Die Alphabet-Aktie gibt es aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwas über 19, und das bei durchschnittlichen Umsatzzuwächsen der letzten fünf Jahre von über 23 % jährlich (Stand: 25.7.22, Reuters). Ähnlich stark legte auch der Umsatz im ersten Quartal 2022 zu.

Meta Platforms Aktie – Social Media Monopolist

Günstig bewertet ist auch der Mutterkonzern von Social-Media-Communities wie Facebook, Instagram oder WhatsApp. In Meta Platforms hat sich das Unternehmen erst kürzlich umbenannt, womit es zugleich die Richtung der Tech-Zukunft definiert: das Metaversum. Geplant ist, zweistellige Milliardenbeträge jährlich zu investieren.

Die Meta Platforms Aktie gibt es derzeit zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 14,5. Dabei wuchs das in Menlo Park (Kalifornien) ansässige Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 33,7 % (Stand: 25.7.22, Reuters). Die Dynamik beim Umsatzanstieg ließ im ersten Quartal 2022 mit 7 % jedoch deutlich nach.

Onlinewerbung ist auch hier – ähnlich wie bei Alphabet – die dominierende Einnahmequelle. Beide Unternehmen dominieren derzeit den Online-Werbemarkt. Dieser verzeichnete zuletzt eine außerordentliche Schwäche. Die Kombination aus steigenden Zinsen, dem Angriffskrieg in der Ukraine sowie einer stark steigenden Inflation belasten das Marktumfeld.

Kurzfristig sollte dies weiter auf die Bewertungen drücken. Langfristig könnten jedoch die Chancen der Aktien wieder in den Vordergrund rücken.

Der Artikel 2 hochprofitable Wachstumsaktien, die es gerade zum Discountpreis gibt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Alphabet und Meta Platforms. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien) und Facebook.

Motley Fool Deutschland 2022