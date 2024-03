2 extrem sichere Dividendenaktien sehr weit oben auf meiner Watchlist!

Extrem sichere Dividendenaktien sind für mich als Einkommensinvestor interessant. Insbesondere starke Geschäftsmodelle, Pricing-Power und das gewisse Etwas sind stets Aspekte, die ich suche. Das stellt einen Teil des Fundaments in meinem Portfolio dar.

In diesem Sinne möchte ich dir heute zwei Aktien vorstellen, die jetzt sehr weit oben auf meiner Watchlist stehen. Sie besitzen ebenfalls extrem sichere Dividenden. Nur, damit du den Namen schon aufgeschnappt hast: Es handelt sich bei den Aktien um Waste Management (WKN: 893579) und Nestlé (WKN: A0Q4DC).

Waste Management: Extrem sichere Dividendenaktie!

Die erste wirklich extrem sichere Dividendenaktie, auf die ich heute eingehen möchte, ist Waste Management. Das operative Geschäft ist hier der große Schutz. Hinter dem Namen steckt nämlich der in weiten Teilen der USA führende Entsorgungsdienstleister. Eine wesentliche Besonderheit: Die Infrastruktur. Waste Management besitzt nämlich in weiten Teilen der USA Deponien und Verträgen mit der öffentlichen Hand. Das ist das Fundament für sehr sichere Umsätze, Gewinne und freie Cashflows.

Die Stärke von Waste Management ist dabei: Der öffentliche Dienst ist daran interessiert, einen starken Akteur in diesem Bereich zu haben. Niemand will Berge voll Müll an den Straßen. Und Waste Management hat sich mittlerweile so ideal positioniert, um langfristig Stabilität zu liefern. Das, was nämlich ebenfalls kein Bürger und keine Verwaltung haben möchte: Konkurrierende Deponien außerhalb der Stadtgrenzen. Eine reicht in der Regel und die trägt sehr häufig das Wappen dieses US-Unternehmens.

Manche Analysten gehen soweit zu sagen: Waste Management besitzt in weiten Teilen ein Quasi-Monopol. Entsprechend stufe auch ich die Aktie als extrem sichere Dividendenaktie ein. Wobei mit dem Status auch kleinere Nachteile verbunden sind: Als Entsorgungsdienstleister haben die Behörden mitzureden, was die Preispolitik angeht. In Summe bin ich jedoch der Überzeugung: Ein leichtes moderates Wachstum und langfristig stets leicht steigende Preise sind möglich und sollten immer ein bisschen operatives Wachstum ermöglichen.

Die Sicherheit von Waste Management ist das, was mich derzeit noch zurück hält: Denn sie hat ihren Preist. Die extrem sichere Dividendenaktie ist derzeit mit einer Dividendenrendite von 1,36 % bewertet. Zudem ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 36 ebenfalls vergleichsweise teuer. Das Gewinnwachstum von derzeit 10,7 % im Geschäftsjahr 2023 ist zwar solide, aber für mich bereits eingepreist. Zumal es nach etwas mehr als zwei Jahrzehnten konsequentem Dividendenwachstum im vergangenen Jahr eine Erhöhung im hohen, einstelligen Prozentbereich gegeben hat. Um es daher klar zu sagen: Qualität hat gewiss ihren Preis. Aber der Preiss ist für mich im Moment einfach noch zu teuer. Deshalb ist die Aktie bei mir sehr weit oben auf der Watchlist.

Nestlé: Mittlerweile 29 Jahre Dividendenerhöhungen!

Die zweite extrem sichere Dividendenaktie, die bei mir auf der Watchlist weit oben ist, heißt Nestlé. Na klar: Wer kennt die Schweizer nicht. Ein starkes Lebensmittel-Portfolio und damit verbunden ein zeitloses Geschäftsmodell bilden den Kern. Für mich bleibt Nestlé mit seinen mehreren tausend verschiedenen Marken und Produkten einfach ein zeitloses Investment. Oder eine Dividendenaktie, über die man auf Jahre und Jahrzehnte setzen kann.

Um ehrlich zu sein: Nestlé bietet derzeit viele Aspekte, die mir gefallen. Die Dividendenrendite ist mit zur Zeit wieder 3,2 % vergleichsweise hoch. Nicht zuletzt auch, weil der Aktienkurs deutlich gedippt ist. Mit einem Kursniveau von 96 Euro sind die Anteilsscheine seit ihren Rekordhochs um etwas mehr als 20 % zurückgekommen. Eigentlich eine gute Ausgangslage, um jetzt mit einem langfristig-orientierten Fokus zuzuschlagen. Zumal Nestlé ein waschechter Dividendenaristokrat mit nunmehr 29 Jahren konsequenter Erhöhungen der Dividende je Aktie ist.

Aber was gefällt mir derzeit nicht? Wenn, dann ist es die Nettoverschuldung, die mit 49,6 Mrd. Schweizer Franken doch vergleichsweise hoch ist. Und im letzten Jahr noch höher geworden ist. Als Grund hierfür führt Nestlé sogar die eigenen Aktienrückkäufe und die Höhe der Dividende an, die zu einem leicht höheren Schuldenberg geführt haben. Das Wachstum stimmt für mich: Ein Ergebniswachstum je Aktie von 8,4 % auf 4,80 Schweizer Franken sind solide. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet das Management erneut mit einem solchen Wachstum um 6 % bis 10 % zu konstanten Wechselkursen. Allerdings zeigt die lediglich leicht höhere Dividende je Aktie von 0,05 Schweizer Franken: Nestlé möchte möglicherweise mehr die eigene Bilanz stärken.

Das wäre jedenfalls, was ich bei dieser extrem sicheren Dividendenaktie sehen möchte: Ein Erhalt des Status quo bei leicht wachsenden Dividenden. Sowie Investitionen in den Schuldenabbau. Ist das der Fall, so werde ich die Aktie kaufen. Gerne mit mehr als 3 % Dividendenrendite für den Anfang. Das scheint mir eine gute Basis für starke und sichere Dividenden zu sein, vor allem, wenn die Bilanz besser werden sollte.

Der Artikel 2 extrem sichere Dividendenaktien sehr weit oben auf meiner Watchlist! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Waste Management.

Aktienwelt360 2024