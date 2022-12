2 bekannte Top-Aktien, die neue Investoren jetzt kaufen können

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Neu als Investor und auf der Suche nach Top-Aktien, die jetzt ein Kauf sein können? Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, wonach man suchen kann. Auch existieren viele Chancen. Eine der vielleicht wichtigsten Erkenntnisse ist: Durch die vielen günstigeren Bewertungen steigt langfristig das Renditepotenzial und es sinkt das weitere Kursrisiko.

Trotzdem fühlt es sich psychologisch nicht unbedingt einfach an, in einem Markt zu investieren, der im Jahr 2022 in weiten Teilen rückläufig gewesen ist. Und der weiterhin einige wirtschaftliche Schwierigkeiten kennt.

Schauen wir daher heute auf die Allianz (WKN: 840400) und Coca-Cola (WKN: 850663). Das sind für mich zwei Top-Aktien, die man heute auf dem Radar haben kann, wenn man als Investor noch ein wenig grün hinter den Ohren ist.

Allianz: Top-Aktie aus dem DAX!

Eine erste Top-Aktie, die sogar aus dem DAX kommt, ist die der Allianz. Vermutlich kennen die meisten hierzulande das vordergründige Angebot: Es handelt sich um einen Direktversicherer. Wer die Investitionsthese verstehen möchte, sollte jedoch wissen, dass auch ein Vermögensverwalter, ein Investmentzweig und jede Menge mehr hinter dem Gesamtkonzern stecken. Alleine im Versicherungsbereich ist der Gesamtkonzern rund um den Globus in so manchen Namen investiert. Oder hat sie in Gänze gekauft.

Das, was jedoch wesentlich ist: Die Allianz-Aktie besitzt ein starkes Standbein im Direktversicherungsgeschäft. Das führte alleine in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 zu einem Umsatzwachstum von 5,3 % auf über 116 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis kletterte innerhalb dieses Zeitraums um 3,2 % auf 10,2 Mrd. Euro. Starke Werte, die ein gesundes, intaktes Kerngeschäftsmodell zeigen. Auch wenn es im Jahr 2022 nicht nur Schadensereignisse gegeben hat, sondern auch die Abwicklung der Structured-Alpha-Affäre.

Bei der Top-Aktie aus dem DAX ist das Kerngeschäft jedoch weiterhin solide. Zudem winken bei einem aktuellen Aktienkurs von 205 Euro noch immer 5 % Dividendenrendite. Wenn es in einem Geschäftsjahr zu einer Gewinnentwicklung analog zu der beim operativen Ergebnis kommt, dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 11 liegen, zudem kann die Versicherungsbranche insgesamt vom Marktumfeld steigender Zinsen profitieren. Alles in allem: ein guter, günstiger Mix mit einer starken Dividende für Investoren, die neu am Aktienmarkt agieren.

Coca-Cola: Neu als Investor? Der Name geht immer!

Eine zweite Top-Aktie, die eigentlich immer geht, wenn man neu als Investor ist, ist Coca-Cola. Hier trifft das Schema zu: Kaufe, was du kennst. Und was vermutlich auch viele Verbraucher als Produkt und Marke schätzen. Wobei zu dem Gesamtkonzern neben der gleichnamigen Limonade, Fanta, Sprite, MezzoMix und Lift noch wirklich viele andere Getränkemarken gehören. Eine klasse qualitative, defensive Wette.

Coca-Cola besitzt mehrere Vorteile, wenn man neu als Investor ist. Zunächst einmal, dass die Marke wirklich eine hohe Anziehungskraft besitzt und sich damit einfacher Preiserhöhungen durchsetzen lassen. Gleichzeitig, dass das Management in den vergangenen Jahren das Abfüllgeschäft nach und nach an Drittpartner abgestoßen hat. Dadurch kann der Konzern selbst die angedachte Preiserhöhungen einfacher an seine Abfüller weitergeben, die dann wiederum mit dem Großhandel diskutieren.

Das zeigt sich zuletzt auch hier im Zahlenwerk. Coca-Cola hat zuletzt den Nettoumsatz um 10 % im Jahresvergleich steigern können. Das Ergebnis je Aktie wuchs im dritten Quartal um 7 % währungsbereinigt auf 0,69 US-Dollar. Auch für das Gesamtjahr erwartet das Management eine Wachstumsrate in etwa auf diesem Niveau. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 und unter 3 % Dividendenrendite ist diese Top-Aktie zwar nicht günstig. Aber für Buy-and-Hold-Investoren kann es trotzdem eine zeitlose Aktie sein, die eine gute Rendite über lange Zeiträume ermöglicht.

