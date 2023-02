2 % Zinsen: So einfach geht es

Seit Jahren müssen Sparer auf Zinsen für ihr erspartes Geld verzichten. Der Grund dafür ist die lange Zeit verfolgte Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Durch den rasanten Anstieg der Inflation innerhalb des letzten Jahres musste die EZB umdenken und begann damit, den Leitzins wieder anzuheben.

Allen voran profitieren die Banken von diesem Schritt, denn die meisten Geldhäuser geben nur einen Bruchteil der Zinsen an ihre Kunden weiter. Das bedeutet, dass man jetzt zwar ein wenig Zinsen auf sein Erspartes bekommt, aber die Höhe der Verzinsung reicht bei Weitem nicht aus, um die Inflation auszugleichen.

Glücklicherweise gibt es es einen Weg, um ganze 2 % Zinsen abzuräumen. Das ist zwar auch noch nicht genug, um der Geldentwertung zu trotzen, aber immerhin ein Anfang. Und zeitgleich öffnet man sich selbst die Tür, um sich intensiver mit einem langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen.

So einfach bekommst du 2 % Zinsen

Der Anbieter, der es dir möglich macht, 2 % Zinsen auf dein erspartes Geld zu erhalten, heißt TradeRepublic. Es handelt sich hierbei um eine Online-Brokerage-Plattform, die vornehmlich dazu da ist, Aktien, ETFs und andere Finanzinstrumente zu handeln. Auf dein verfügbares Guthaben zahlt TradeRepublic einen effektiven Jahreszins in Höhe von 2 %, was weit mehr ist als andere Banken in der Gegenwart an ihre Kunden ausschütten.

Für mich als Investor ist dieses Angebot sehr praktisch: Ein Teil meiner Geldeinlagen liegt ohnehin bei TradeRepublic, da ich einen Teil meines Aktiendepots bei diesem Anbieter führe. Während ich auf der Suche nach günstige Kaufgelegenheiten bei Aktien bin, wird mein verfügbares Guthaben einfach so mit 2 % Zinsen verzinst. Das ist echt praktisch!

Nachfolgend fasse ich dir in einer kurzen Übersicht zusammen, weshalb das Angebot von TradeRepublic aktuell sehr attraktiv ist.

Hohe Verzinsung: TradeRepublic bietet 2 % Zinsen an. Das ist weit höher als der durchschnittliche Zinssatz auf Tagesgeldkonten. Viele Banken bieten nur Zinsen von 0,5 % oder weniger an. Keine Mindestanlagesumme: Man bekommt die 2 % Zinsen bereits ab dem ersten Euro. Im Gegensatz zu anderen Geldhäusern ist kein Mindestbetrag notwendig. Die Verzinsung von 2 % ist lediglich auf ein verfügbares Guthaben in Höhe von 50.000 Euro gedeckelt. Keine Kontogebühren: Ein weiteres Plus ist, dass TradeRepublic keine Kontoführungsgebühren erhebt. Das heißt, man erhält die Verzinsung und muss sich keine Gedanken um zusätzliche Kosten machen. Einfache Handhabung: Die App von TradeRepublic ist sehr intuitiv und einfach zu nutzen. Auch die Kontoeinrichtung geht schnell und problemlos. Somit erhält man einfach und unkompliziert Zugang zu den 2 % Zinsen. Handel mit Aktien: Man kann TradeRepublic theoretisch nur dazu verwenden, um die Verzinsung abzuräumen. Wer jedoch mehr aus seinem Geld machen möchte, kann hier die ersten Berührungspunkte zum Thema Aktienhandel sammeln.

Mach mehr aus deinem Geld!

Heutzutage muss man sich selbst um seine Altersvorsorge kümmern. Es ist zwar traurig, aber man kann sich nicht auf die staatliche Rente verlassen. Mit Zinsen in Höhe von 2 % kann man für momentane Verhältnisse den wichtigen ersten Schritt in Sachen Aufbesserung der eigenen Finanzen machen.

Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang, dass TradeRepublic eine monatliche Auszahlung der Zinsen vornimmt. Das bedeutet, dass der Zinseszinseffekt noch besser für dich arbeiten kann. Außerdem gibt es keine Laufzeit: Man kann jederzeit Geld ein- und auszahlen.

Aus meiner Sicht gibt es quasi nichts zu verlieren: Mit 2 % Zinsen schützt man sein Erspartes zum Teil und kann wahlweise in die Welt der Aktien reinschnuppern. Und das kann man auch in ganz kleinen Stücken mit einem Sparplan oder fraktionellem Handel.

Mehr über das Thema Aktien, spannende Zukunftsinvestitionen und über das Ziel der finanziellen Freiheit erfährst in unseren Artikeln der freien Seite oder in einem unserer Premium-Abonnements.

Der Artikel 2 % Zinsen: So einfach geht es ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2023