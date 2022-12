2 Top-Dividendenaktien, die in 5 Jahren viel mehr wert sein sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Top-Dividendenaktien können in fünf Jahren viel mehr wert sein. Wenn das operative Geschäft stimmt, es Wachstum gibt oder auch einfach der Markt den derzeitigen Pessimismus auspreist, kann das ausreichend sein. Foolishe Investoren sollten selektiv nach Chancen suchen.

Fielmann (WKN: 577220) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) sind zwei Namen, bei denen ich glaube: Sie gehören zu diesem Kreis dazu! Sehen wir uns das ein wenig näher an. Beziehungsweise das, was für die These steigender Bewertungen mittel- bis langfristig spricht.

Fielmann: Top-Dividendenaktie, die in 5 Jahren mehr wert sein sollte

Fielmann ist meine erste Wahl, wenn es um eine Top-Dividendenaktie geht, die in fünf Jahren mehr wert sein sollte. Meine Investitionsthese ist eigentlich relativ simpel. Brillen und anderweitige Sehhilfen sind kein zyklisches Konsumgut. Trotzdem gibt es im Moment eine Schwächephase, weil Verbraucher in Zeiten der Inflation ihre Ausgaben doppelt und dreifach überprüfen. Wenn das vorbei ist, könnte das ein Erholungspotenzial geben, wobei sich normalisierende Teuerungsraten ein Indikator sein können.

Fielmann ist im DACH-Raum und in Europa derart etabliert, dass ich mir um das langfristige Erfolgsmodell keine Gedanken mache. Derzeit sind es eher Sorgen darum, wie hoch das Ergebnis je Aktie ausfällt. Vermutlich wird es ein wenig rückläufig sein, was weitere Sorgen um die Dividende schürt. Kleinere Schönheitsmakel im Rahmen einer eigentlich intakten Wert-Investitionsthese.

Wenn bei der Top-Dividendenaktie daher die Kunden mit einem normalen Volumen zurückkehren, spräche wenig gegen eine höhere Börsenbewertung. Die jetzigen 4,3 % Dividendenrendite dürften langfristig zu günstig sein. Wie gesagt: Verbraucher werden nicht ewig auf das Kaufen neuer Sehhilfen verzichten können. Das ist insgesamt ein sehr solider Markt für den hiesigen Marktführer.

W. P. Carey: Einfach skalieren

Die zweite Top-Dividendenaktie, die in fünf Jahren mehr wert sein kann, ist W. P. Carey. Das liegt an dem Kurs-FFO-Verhältnis, das sich wieder einmal der Marke von 15 annähert, sowie den über 5 % Dividendenrendite bei moderaten Zuwächsen. Die Kernfrage ist jedoch: Wie kann das Geschäftsmodell bei dem REIT weiter skalieren?

Die einfache Antwort: Mit der moderaten Verschuldung als Fundament und der weiteren Möglichkeit, einen gewissen Teil der Funds from Operations in neue Immobilien zu stecken. Zudem gibt es die Option, über Mieterhöhungen, die in 59 von 100 Fällen an die Inflation gekoppelt sind, die Funds from Operations je Aktie zu steigern. All das sollte zu einer günstigeren Bewertung führen.

W. P. Carey ist nicht die Top-Dividendenaktie, die ein schnelles Wertsteigerungspotenzial besitzt. Zumal ein großer Teil der Gesamtrendite von der Dividende herrühren sollte. Trotzdem: Mit mehr Immobilien als den bislang 1.400 Einheiten und einem Wachstum bei den Same-Store-Umsätzen sollte eine höhere Börsenbewertung nur eine Frage der Zeit sein, solange höherer Leerstand nicht zum Problem wird.

Der Artikel 2 Top-Dividendenaktien, die in 5 Jahren viel mehr wert sein sollten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann und W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt Fresenius und W.P.Carey.

Motley Fool Deutschland 2022