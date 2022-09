2 Top-Aktien kaufe ich im Dip!

Top-Aktien im Dip kaufen: Was gibt es Besseres? Wenn es dir allmählich eher reicht, was die Korrektur angeht, so solltest du womöglich noch an deinem Mindset ein wenig feilen. Auch wenn es eine Belastungsprobe ist: Das Prinzip, dass wir heute Qualität zu günstigeren Konditionen kaufen können, das gilt immer noch.

Entscheidend ist natürlich, dass wir die Qualität jetzt vermehrt in den Vordergrund rücken. Ich glaube jedoch, dass ich die Top-Aktien Realty Income (WKN: 899744) und Block (WKN: A143D6) im Dip erneut kaufen sollte. Warum, wieso, weshalb? Blicken wir auf meine Investitionsthesen.

Realty Income: Ja, die Top-Aktie kaufe ich im Dip!

Jeden Monat Dividende: Das ist das Versprechen, das viele Investoren der Top-Aktie Realty Income gerne sehen wollen. Zugegebenermaßen ist es das, was das Management seit 50 Jahren und 28 Jahren mit Börsenluft liefert. Der springende Punkt ist jedoch, dass der Preis auch stets stimmig sein sollte.

Realty Income ist gerade dabei, einen Dip auszubilden. Im Moment liegt die Dividendenrendite jedenfalls bei ca. 4,8 %, womit wir uns einem interessanteren Niveau durchaus annähern. Kurzfristig gibt es jedoch den weniger schmeichelhaften Peer steigender Zinsen, der zu einem Vergleichswert führt. Deswegen warte ich, bis die Bewertung bei über 5 % angekommen ist. Idealerweise auch bereinigt um den historisch schwachen US-Dollar.

Trotzdem ist Realty Income eine Top-Aktie, von der ich eigentlich gar nicht genug bekommen kann. Ein Immobilienportfolio mit über 11.200 Einheiten, Triple-Net-Lease-Verträge und der Status als Dividendenaristokrat bilden einen attraktiven, stabilen Mix, der sogar moderat wachsen kann. Jetzt gilt es lediglich noch einen idealen Einstiegspreis zu identifizieren. Dann, so bin ich überzeugt, sollte selbst langfristig orientiert wenig schiefgehen.

Block: Der unprofitable Zahlungsdienstleister

Auch wenn die Zwischenüberschrift leicht negativ klingt: Für mich ist das der eigentliche Grund, warum meine Top-Aktie Block so tief gefallen ist. Der Markt preist derzeit insbesondere negativ ein, dass der Zahlungsdienstleister nicht profitabel ist. Trotzdem ist das Wachstum insgesamt eigentlich sehr solide.

Klammern wir die Bitcoin-Erlöse aus, so lieferte das US-Unternehmen im zweiten Quartal ein Umsatzplus von 34 % auf 2,62 Mrd. US-Dollar. Auch das operative Ergebnis stieg um 29 % auf 1,47 Mrd. US-Dollar. Eigentlich zwei sehr starke Werte, wenn du mich fragst. Aber der Markt sieht das im Moment nicht so sehr oder würdigt es nicht.

Die Top-Aktie im momentanen Dip zu kaufen ist inzwischen auch fast eine Value-Chance. Block hat eine Marktkapitalisierung in Höhe von 33 Mrd. US-Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 3 ist die Bewertung wirklich eher preiswert. Ich sehe langfristig orientiert mit den Zahlungsdienstleistungen einen intakten Wachstumsmarkt und ein gutes Unternehmen, das sich davon einen netten Marktanteil sichern kann.

