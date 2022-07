2 Top-Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Stellt dir vor, du hättest gewisse Top-Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten. Und das auch machen. Der letztere Teil ist vielleicht etwas unrealistisch, gerade den starken Ausschüttern geht es häufig primär um Beständigkeit. Aber alleine die Überlegung, was möglich wäre, unterstreicht so manches Mal das Gesamtrenditepotenzial.

Heute wollen wir auf zwei solche Top-Aktien schauen, die zumindest in der Theorie problemlos ihre Dividende verdoppeln könnten. Operativ wäre es aus dem Stegreif drin. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Aber das unterstreicht trotzdem ein noch nicht geborgenes Renditepotenzial.

Top-Aktie, die ihre Dividende verdoppeln kann: Fresenius

Eine erste Top-Aktie, die ihre Dividende direkt verdoppeln kann, ist die von Fresenius (WKN: 578560). Der DAX-Dividendenaristokrat ist eine der wenigen Aktien aus unserem heimischen Leitindex, bei der wir das behaupten können. Das macht die Chance womöglich so attraktiv. Wobei die Bewertung auch heute nicht verkehrt ist: Schließlich gibt es bei 0,92 Euro Dividende und einem aktuellen Aktienkurs von 28,74 Euro eine Dividendenrendite von 3,20 %. Würde sich der Wert verdoppeln, so erhielten wir immerhin 6,4 %!

Das Bemerkenswerte dabei ist: Selbst das würde die Fresenius-Aktie nicht vor größere Herausforderungen stellen. Im letzten Geschäftsjahr lag das Ergebnis je Aktie bei ca. 3,30 Euro. Das hieße, dass eine Dividende von 1,84 Euro lediglich auf ein Ausschüttungsverhältnis von 55,7 % käme. Heute liegt es entsprechend bei ca. 28 %, was ein geringer Wert ist.

Der DAX-Dividendenaristokrat ist daher gleichzeitig die Aktie aus unserem heimischen Leitindex, die offenbar das meiste Dividendenpotenzial besitzt. Bemerkenswert, oder? Vielleicht wird die Top-Aktie die eigene Dividende nicht direkt verdoppeln. Aber selbst ein moderates bis irgendwann mal wieder schnelleres Wachstum kann langfristig orientiert dazu führen. Zuletzt 4,5 % Dividendenwachstum ist immerhin ein Mosaikteilchen auf diesem Pfad.

Verizon Communications: Knapp, aber passt

Eine zweite Top-Aktie, die ihre Dividende noch verdoppeln könnte, ist Verizon Communications (WKN: 868402). Wobei die aktuelle Dividendenrendite mit ca. 5 % bereits vergleichsweise attraktiv erscheint. Der springende Punkt ist jedoch: Es gäbe theoretisch noch die knappe Möglichkeit dafür.

Im Moment zahlt das Management 0,64 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren aus. Das Ergebnis je Aktie lag im Geschäftsjahr 2021 jedoch bei 5,32 US-Dollar. Das heißt, dass die jetzige Dividende auf ein Ausschüttungsverhältnis von 48 % kommt, im Falle der Verdopplung wiederum von 96 %. Knapp, aber es würde passen.

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass Verizon Communications diesen Schritt geht, auch in Puncto Nachhaltigkeit. Aber das Management erhöht hier moderat die Ausschüttungssumme je Aktie, was den US-Telekommunikationskonzern bereits zu einer Top-Aktie macht, die seit mehr als 15 Jahren Dividendenwachstum mitbringt. Priorität besitzt jetzt jedoch operatives Wachstum durch die 5G-Technologie, bilanzielle Sauberkeit und gegebenenfalls auch andere Möglichkeiten wie Aktienrückkäufe. Insofern glaube ich: Eine doppelte Dividende gibt es so schnell nicht. Aber mit 5 % Dividendenrendite und so viel Spielraum kann es langfristig orientiert immerhin moderate Zuwächse geben.

