2) Meta-Aktie: Die Spitzenmanager veräußern ihre Anteile!

Kürzlich haben die obersten Führungskräfte von Meta Platforms Anteile des Unternehmens verkauft, wohingegen Analysten eine positive Prognose für das Unternehmen abgeben. Der aktuelle Handelstag sieht eine Korrektur der Meta-Aktie um nahezu 2 Prozent, während kurz zuvor das Aufsichtsgremium eine prägende Entscheidung im Zusammenhang mit einem Instagram-Post traf.

Verkauf von Aktien durch Führungsmitglieder!

Am 15. August gab Susan J Li, die Chief Financial Officer (CFO) von Meta, den Verkauf ihrer Firmenanteile im Wert von 9,20 Millionen Dollar bekannt. Ebenso veräußerte Andrew Bosworth als Chief Technology Officer (CTO) seine Aktien für insgesamt 5,70 Millionen Dollar. Die beiden Top-Führungskräfte behalten allerdings weiterhin einen bedeutenden Teil an Kontrollaktien des Unternehmens.