2 Gründe, gerade jetzt Aktien zu kaufen

Im Moment denken eher wenig Leute darüber nach, Aktien zu kaufen. Zum einen sind die Aktienkurse vieler Unternehmen seit Jahresbeginn massiv unter Druck gekommen. Dadurch mussten einige Anleger herbe Verluste hinnehmen. Zum anderen schweben viele Unsicherheiten über dem Börsenparkett wie ein Damoklesschwert. Der Ukraine-Krieg, die grassierende Inflation und eine mögliche Rezession sind die schlimmeren Übel.

Wer langfristig ein Vermögen aufbauen und sich gleichzeitig eine solide Altersvorsorge sichern möchte, kommt meiner Meinung nach jedoch nicht daran vorbei, Aktien zu kaufen. Hier kommen zwei Gründe, wieso es gerade jetzt sinnvoll ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Aktien zu kaufen ist momentan günstig

Gerade weil die Aktienkurse vieler Unternehmen in den letzten Monaten stark gefallen sind, sollte man sich überlegen, Aktien zu kaufen. Ein Aktienpreis spiegelt lediglich den Wert eines Unternehmens wider, den der Markt zum gegebenen Zeitpunkt bereit ist zu zahlen. Aufgrund der oben geschilderten Unsicherheiten ziehen sich viele Anleger aus Angst vor kurzfristigen Verlusten aus dem Aktienmarkt zurück.

Wenn man jedoch als Unternehmer denkt und somit an die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens glaubt, kann man dies zu seinem Vorteil nutzen. Zahlreiche Unternehmen konnten sich in den letzten Jahren trotz Corona fundamental weiterentwickeln. Kunden wurden gewonnen, Umsätze wurden gesteigert. Trotzdem notiert so manche Aktie gegenwärtig niedriger als vor dem Corona-Crash im März 2020.

Für mich ein klares Zeichen dafür, dass einige Unternehmen mittlerweile eine günstige Bewertung aufweisen. Diese Gelegenheit, Aktien mit einem Discount zu kaufen, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Schütze dein Vermögen vor Wertverlust

Die Inflation ist in unserem Alltag bereits angekommen. Für Essen, Energie, Öl und andere Güter des täglichen Bedarfs müssen wir wesentlich mehr zahlen als noch vor einem Jahr. Das Geld, das man nicht ausgibt, sondern auf dem Bankkonto liegen hat, verliert fortan an Wert. Denn die Inflation bedeutet nichts anderes als einen Kaufkraftverlust auf das vorhandene Geld zu erleiden.

Neuerdings erreichte der Euro nun die Parität zum US-Dollar. Das schwächt unsere Gemeinschaftswährung nicht nur international, sondern zeichnet auch ab, dass die Weltwirtschaft nicht mehr so viel Vertrauen in den Euro hat. Im Umkehrschluss ist zu erwarten, dass der Euro in den nächsten Monaten oder Jahren weiter an Wert verlieren wird.

Je mehr Euro-Reserven man also unnötig auf der Seite liegen hat, desto höher wird der Wertverlust am eigenen Vermögen sein. Da Aktien Anteile an Unternehmen sind, sprich, an Sachwerten, macht es daher auch aus dieser Perspektive Sinn, Aktien zu kaufen.

Denn eines ist sicher: Jede Form von Geld ist nur so viel wert, wie der Mensch bereit ist, daran zu glauben.

