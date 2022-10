2 Dividendenaktien, die ein erfolgreicher Trader, ein nicht Nancy Pelosi genannter Gesetzgeber, gerade gekauft hat

In den letzten 30 Tagen hat die US-Abgeordnete Diana Harshbarger (R-TN) 17 Geschäfte mit einem Volumen von 277.000 Aktien getätigt und ist damit der größte Händler im Kongress. Harshbarger war im August und September eine aktive Verkäuferin von US-Schatzanweisungen, wie aus den Unterlagen hervorgeht, die zeigen, dass sie am 24. August und am 15. September drei Verkaufsgeschäfte im Wert von 15.000… Hier weiterlesen