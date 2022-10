Die Inflation setzt dem Aktienmarkt derzeit schlimmer zu, als viele Investoren ursprünglich erwartet haben. Je schneller die Inflation steigt, desto wahrscheinlicher werden härtere Zinsschritte durch die Notenbanken – vor allem durch die Federal Reserve (FED) in den USA.

Ausgerechnet viele beliebte Wachstumsaktien kommen aus den Vereinigten Staaten. Damit sind sie unmittelbar von der Geldpolitik der FED betroffen, die der Inflation die Daumenschrauben anlegen möchte. Und steigende Zinsen haben allgemein eine negative Auswirkung auf Aktien dynamisch wachsender Unternehmen.

Nvidia (WKN: 918422) und Unity Software (WKN: A2QCFX) sind zwei Unternehmen, deren Aktien in den letzten Monaten besonders stark gefallen sind. Für langfristige Investoren bieten die Dips dieser zwei Unternehmen jedoch eine Chance, da sich die beiden Aktien innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln könnten.

2 Aktien, die sich in 5 Jahren verdoppeln könnten

Werfen wir einen Blick auf das, was für eine mögliche Verdoppelung der Aktien innerhalb der nächsten fünf Jahre spricht.

Nvidia

Neben der Inflation steht die Aktie von Nvidia vor allem unter Druck, weil sich die kurzfristigen Zukunftsaussichten des Unternehmens verschlechtert haben. Nvidia kämpft bereits mit einer schwachen Nachfrage aus dem Gaming-Bereich, da aktuell ein Überangebot an Grafikkarten herrscht. Im Vergleich zu 2021 fallen die Preise für Grafikkarten also wieder.

Außerdem läuft es im Rechenzentren-Segment gegenwärtig auch nicht rund. Zusammen mit dem Gaming-Segment gibt es also momentan in zwei der größten Geschäftsbereiche des Unternehmens Probleme. Dementsprechend soll der Umsatz gemäß den Erwartungen von Analysten im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich stagnieren. Eine schwache Entwicklung, wenn man es mit dem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum aus dem Vorjahr vergleicht.

Es gibt allerdings gute Gründe zur Annahme, dass Nvidia ab dem Geschäftsjahr 2024 wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte. Auch wenn die Gaming-Grafikkarten im Moment einen leichten Abschwung erleben, wird die Nachfrage nach diesen wohl zukünftig steigen. Der langfristige Trend könnte daher auf der Seite von Nvidia sein.

Immerhin ist das Unternehmen der führende Anbieter von Gaming-Grafikkarten schlechthin. Nvidia ist gut positioniert, um von der zunehmenden Digitalisierung und dem Bedarf an mehr Grafikkarten zu profitieren. Darüber hinaus dürfte das Rechenzentren-Segment mit der Aufnahme von Serverchips in das Produktportfolio in Zukunft auch wieder als langfristiger Wachstumsmotor dienen.

Unity Software

Die Aktie von Unity Software feierte nach ihrem Börsengang einen regelrechten Höhenflug. Nur um anschließend wieder ziemlich heftig abzustürzen.

Überraschend ist diese Entwicklung weniger: Das Wachstumstempo von Unity verlangsamte sich bemerkenswert. Von einem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum auf ein zuletzt trägeres einstelliges Wachstum der Einnahmen.

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Umschwung im Wachstum dem momentanen wirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. Denn über Potenzial verfügt das Geschäftsmodell von Unity Software allein wegen des Metaversums.

Mit der Software von Unity können andere Unternehmen nämlich 2D- und 3D-Inhalte erstellen. Dabei handelt es sich um etwas, das mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt weiterhin an Aufwind gewinnt.

Es sind Aktien mit Potenzial

Beide Aktien sind zwar in der letzten Zeit deutlich gefallen, aber die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle der Unternehmen weisen ein hohes Zukunftspotenzial auf.

Bei den Unternehmen, die eine große Marktchance verfolgen und wo die Qualität der Produkte stimmt, kehrt das Umsatzwachstum langfristig erfahrungsgemäß zurück.

Wer die angeschlagenen Aktien günstig eingekauft hat, könnte sich infolgedessen durchaus über eine Verdoppelung des Wertes innerhalb von fünf Jahren freuen.

Der Artikel 2 Aktien, die sich in 5 Jahren verdoppeln könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Nvidia und empfiehlt Unity Software.

Motley Fool Deutschland 2022