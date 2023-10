2 Aktien, die jetzt viel Kurspotenzial bieten

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

An den Börsen haben in diesem Jahr die Optimisten die Oberhand gewonnen. Nach den deutlichen Kursverlusten im letzten Jahr, ging es mit den Aktienkursen in diesem Jahr bisher deutlich bergauf. Der deutsche Leitindex DAX beispielsweise kommt aktuell, trotz ein paar schwacher Wochen, auf ein Kursplus von knapp 10 % bei mehr als 15.200 Punkten (Stand 02.10.2023, relevant für alle Kurse).

Noch vor wenigen Wochen hat der Index sogar einen neuen Rekordwert von knapp 16.500 Punkten erreicht. Bei den meisten anderen großen Aktienindizes sieht es ganz ähnlich aus.

Diese Aktien haben noch viel Kurspotenzial

Aber nicht jede Aktie ist deshalb auch schon fair bewertet. Hier sind 2 Kandidaten, die noch viel Nachholpotenzial haben.

Alphabet

Der erste Kandidat ist die Alphabet-Aktie (WKN: A14Y6H). Der Name Alphabet sagt vermutlich nicht vielen etwas. Dabei handelt es sich hier um den Mutterkonzern von Google und Youtube.

Zwar hat die Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn knapp 50 % zugelegt. Aber mit aktuell 137 US-Dollar ist die Aktie immernoch ein gutes Stück von den Höchstsänden aus dem Jahr 2021 entfernt.

Und das, obwohl der Umsatz deutlich zugelegt hat. Der Gewinn ist zwar im letzten Jahr leicht gesunken, aber in diesem Jahr dürfte es wieder kräftig rauf gehen. Schon im zweiten Quartal konnte Alphabet einen kräftigen Gewinnanstieg ausweisen.

Und das Ende der Fahnenstange ist hier noch lange nicht erreicht. Alphabet ist und bleibt eine Gelddruckmaschine. Allein im letzten Quartal lag der Umsatz bei mehr als 74 Mrd. US-Dollar. Davon sind unterm Strich mehr als 18 Mrd. US-Dollar Nettogewinn übrig geblieben.

Da Alphabet so viel Geld aber nicht sinnvoll im Konzern investieren kann, wird ein großer Teil an die Aktionäre zurückgegeben. Allein in der ersten Jahreshälfte wurden daher schon eigene Aktien im Wert von fas 30 Mrd. US-Dollar zurückgekauft.

Deshalb sollte man als Aktionär eigentlich sogar hoffen, dass der Kurs stagniert oder fällt. Denn je günstiger die Aktie zu haben ist, desto mehr Anteilsscheine werden durch die Rückkäufe vom Markt verschwinden. Dadurch steigt der Anteil, den eine einzelne Aktie repräsentiert. Das bedeutet auch, dass sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt.

Insgesamt ist die Aktie für mich ein klarer Kandidat für einen kräftigen Kursanstieg.

Zalando

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111). Zalando ist ein ganz anderer Fall, als Alphabet. Denn im Gegensatz zu Alphabet schwimmt Zalando nicht im Geld. Das muss aber auch nichts schlechtes sein. Denn im Gegensatz zum kalifornischen Giganten kann Zalando jede Menge Geld im Unternehmen investieren.

Denn als Modehändler hat das Unternehmen jederzeit viel Ware auf Lager. Noch dazu investiert Zalando viel Geld in den Ausbau der Logistikinfrastruktur.

In den letzten Jahren liefen die Geschäfte bei Zalando aber eher schleppend. Nach den starken Zuwächsen zu Beginn der Pandemie ist das eigentlich auch keine große Überraschung. Trotzdem ist man als Anleger natürlich beunruhigt, wenn man stagnierende Umsätze und in sich zusammenfallende Gewinne sieht.

Im letzten Geschäftsjahr stagnierte der Umsatz auf Vorjahresniveau und das Nettoergebnis ist von 0,88 Euro auf nur noch 0,06 Euro je Aktie eingebrochen. Das sieht zweifellos erstmal katastrophal aus. Die gute Nachricht ist aber, dass die Zahlen im laufenden Jahr wohl schon wieder deutlich besser aussehen werden. Schon in der ersten Jahreshälfte lag das Nettoergebnis je Aktie bei 0,07 Euro. Im Vorjahr stand zu diesem Zeitpunkt noch ein Verlust von 0,18 Euro je Aktie unter dem Strich.

Zwar stagniert das Umsatzvolumen weiterhin. Aber das ist ein Phänomen das in einem Großteil der Branche zu beobachten ist. Nach Ende der Lockdowns und ähnlicher Maßnahmen hat der stationäre Handel wieder zugelegt. Langfristig wird aber der Onlinehandel voraussichtlich weiter wachsen. Früher oder später werden daher auch die Umsätze bei Zalando wieder steigen. Wichtig für Zalando ist, dass man weiter neue Kunden gewinnt. Und hier gibt es Quartal für Quartal Fortschritte. Das sind insgesamt beste Voraussetzungen, um zu profitieren, wenn die Kauflaune wieder zulegt.

Dank der Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität dürften mit den steigenden Umsätzen auch die Gewinne ordentlich zulegen. Spätestens dann dürfte auch der Aktienkurs wieder kräftig zulegen.

Der Artikel 2 Aktien, die jetzt viel Kurspotenzial bieten ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Alphabet und Zalando. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Zalando.

Aktienwelt360 2023