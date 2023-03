2 Aktien, bei denen man jetzt noch schnell 5 % Dividende abstauben kann

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Dividendensaison steht an und die Unternehmen präsentieren nach und nach ihre Zahlen des letzten Geschäftsjahres. Dabei wird meist auch gleich die Höhe der Dividende verkündet. Einige Unternehmen greifen in diesem Jahr tief in die Taschen und schütten eine sehr ordentliche Dividende aus. Daher kann es sich lohnen, sich einen Überblick zu verschaffen, bei welchen Aktien man in dieser Saison besonders abräumen kann.

2 Aktien mit besonders hoher Dividende

Hier sind 2 Aktien, die in den nächsten Monaten Dividenden von mehr als 5 % ausschütten werden.

Volkswagen

Der erste Kandidat ist die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403). Für die Autohersteller weltweit hätten die letzten Jahre kaum besser laufen können. Die Nachfrage war deutlich höher als das Angebot und das spiegelt sich in den sprudelnden Gewinnen der Hersteller wider.

Der Nettogewinn lag im letzten Geschäftsjahr bei 15,8 Mrd. Euro. Daher kann es sich Volkswagen auch leisten, eine ordentliche Dividende zu zahlen. In diesem Jahr werden 8,76 Euro je Vorzugsaktie ausgezahlt. Aktuell zahlt man für eine Vorzugsaktie nur 133 Euro (Stand: 10.03.2023, relevant für alle Kurse). Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, kann man sich also schon im Mai über eine Dividendenrendite von 6,5 % freuen.

Die Volkswagen-Aktie pendelt seit Jahren um die Marke von 150 Euro herum. Wenn der Aktienkurs schon nicht so recht vom Fleck kommt, kann man sich also wenigstens über die hohe Dividende freuen.

Und in diesem Jahr könnte der Gewinn sogar noch weiter steigen. Denn Volkswagen peilt einen Umsatzanstieg um bis zu 15 % bei einer im besten Fall leicht steigenden Rendite an. Das sind schon mal beste Voraussetzungen für eine noch weiter steigende Dividende.

Allianz

Kommen wir damit zum zweiten Unternehmen, der Allianz (WKN: 840400). Im Gegensatz zur Volkswagen-Aktie konnte man bei der Allianz-Aktie in den letzten Jahren auch Kursgewinne einstreichen. Das heißt aber nicht, dass man sich im Gegenzug mit einer kleinen Dividendenrendite begnügen muss. Ganz im Gegenteil sogar!

Auch bei der Allianz laufen die Geschäfte rund. Der Nettogewinn konnte im letzten Geschäftsjahr auf 6,7 Mrd. Euro oder 16,26 Euro je Aktie gesteigert werden. Und ein Großteil davon wird als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb wurde die Dividende ein weiteres Mal erhöht. In diesem Jahr werden 11,40 Euro je Aktie ausgezahlt.

Beim aktuellen Aktienkurs von 218 Euro ergibt das eine ebenfalls sehr gute Rendite von 5,2 %. Und auch hier ist davon auszugehen, dass die Dividende in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Denn das Management hat es sich zum Ziel gesetzt die Ausschüttung um mindestens 5 % pro Jahr zu erhöhen.

Beide Unternehmen werden ihre Dividende im Mai ausschütten. Legt man sich die Aktien dieser beiden Konzerne jetzt ins Depot, kann man sich also schon in wenigen Wochen über eine hohe Rendite freuen.

Der Artikel 2 Aktien, bei denen man jetzt noch schnell 5 % Dividende abstauben kann ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der genannten Aktien.

Aktienwelt360 2023