2 Aktien mit Top-Renditen, Dividendenwachstum und Potenzial!

Aktien mit Top-Renditen und Potenzial gibt es so einige. Da braucht man sich nur einmal einige der zahlreichen auf Fool.de veröffentlichten Artikel anzuschauen.

Bewegen wir uns in der Sphäre der Dividendenwachstumswerte, so lassen sich mit W.P. Carey (WKN: A1J5SB) und 3M (WKN: 851745) gleich zwei Aktien mit einem langfristigen Dividendenwachstum identifizieren, die zugleich auch noch eine überdurchschnittliche Rendite bieten. Wagen wir mal einen Blick auf diese beiden Aktien.

2 Aktien mit Top-Renditen und Potenzial

W.P. Carey Aktie

Die Aktie des US-REITs W.P. Carey gehört schon seit einer gefühlten Ewigkeit zu den langfristigen Dividendenwachstumswerten. Konkret handelt es sich um einen der größten Triple-Net-Lease REITs in den USA.

Dabei handelt es sich um eine Vermietungsform, bei der der Mieter den überwiegenden Teil der Betriebskosten übernimmt – so auch die Instandhaltung und Renovierungskosten, die in einem normalen Mietverhältnis vom Vermieter zu tragen wären.

W.P. Carey ist ein Schwergewicht des Immobiliensektors und hat sich auf Gewerbeimmobilien in den USA spezialisiert. Mehr als 1.400 Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 175 Millionen Quadratmetern sowie ein Portfolio aus 84 Self-Storage-Immobilen gehören W.P. Carey. Mit einem Investment erhält man somit Zugang zu purer Substanz in einer der sichersten Volkswirtschaften der Welt.

Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 5,2 % erhalten Anleger aktuell eine gute laufende Rendite. Die Dividende wurde zudem in den letzten Jahren stetig erhöht.

Zu Bedenken bleibt jedoch, dass das steigende Zinsniveau mittelfristig auch Probleme für den US-REIT mit sich bringen könnte, denn die Immobilien wurden zu großen Teilen mit Fremdkapital finanziert. Gleichzeitig dürfte das gestiegene Zinsniveau einen negativen Einfluss auf den Wert des Immobilienvermögens haben.

Von alldem lässt sich derzeit wenig an den Finanzen ablesen. Für das Gesamtjahr 2022 wurde die Prognose zuletzt für das bereinigte AFFO erhöht – auf einen Wert zwischen 5,25 und 5,31 US-Dollar.

Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 81 US-Dollar lässt sich ein Multiplikator von rund 15 errechnen. Er ist aus meiner Sicht nicht allzu hoch. Deutlich teurer präsentiert sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das bei rund 2 liegt.

3M-Aktie: Aktie mit Top-Rendite und Potenzial?

Ein etwas anderes Investment mit Top-Rendite und Potenzial kann man mit dem Industriekonglomerat 3M entdecken. Das in Saint Paul (Minnesota, USA) ansässige Unternehmen bietet eine unglaublich große Auswahl an Produkten und Services für Privatkunden und Firmen. Angeboten wird über Elektrokomponenten, Schleifpapier bis hin zu Filtersystemen und Gesundheitsprodukten so ziemlich alles, was die Wirtschaft benötigt, um sicher arbeiten zu können.

Seit mehr als Hundert Jahren erhalten die Aktionäre nun schon Jahr für Jahr eine Dividende. In den letzten 64 Jahren wurde sie sogar ohne Unterbrechungen erhöht.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,7 % sowie einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 liegt ebenfalls eine nicht allzu hohe Bewertung vor.

Diese könnte jedoch gerechtfertigt sein, denn das Unternehmen kämpfte zuletzt mit einigen Problemen. So war der Umsatz im dritten Quartal 2022 mit 4 % rückläufig. Schuld daran war nicht ausschließlich der starke US-Dollar. Ein niedriges organisches Wachstum von 2 % sowie Verkäufe von Beteiligungen sorgten ebenfalls für den mauen Umsatz.

Auch müssen sich die Amerikaner mit einem Chemieskandal sowie Schadenersatzklagen wegen defekter Gehörschutze beschäftigen. Besserung soll die Abspaltung der Gesundheitssparte bringen. Sie könnte für eine Neubewertung der Aktie sorgen und den Konglomeratsabschlag reduzieren, der auf der Aktie lastet.

Frank Seehawer besitzt Aktien von 3M und W.P. Carey. The Motley Fool empfiehlt 3m und W. P. Carey.

