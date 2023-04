2-in-1 TV von Hisense / Praktischer Smart-TV fürs Homeoffice

Garching (ots) -Mit der A5KQ-Serie bringt Hisense zwei neue Full HD-Fernseher in 32 und 40 Zoll auf den Markt, die mehr sind als reine TVs. Dank cleverer Positionierung machen sie auch als Monitor auf dem Schreibtisch eine gute Figur - ideal also fürs Homeoffice, fürs Studentenzimmer oder für Gamer.Mobiles Arbeiten wird immer wichtiger - gleichzeitig ist der Platz im Homeoffice oft begrenzt. Wie gut, dass die neuen Hisense TV-Modelle der A5KQ-Serie multifunktional und platzsparend einsetzbar sind: Mit Full HD-Auflösung und Quantum Dot Technologie bieten sie eine brillante Farbdarstellung und präzise Kontraste für ein erstklassiges Fernseherlebnis auch bei kleineren Displaygrößen von 32 bzw. 40 Zoll.Doch viel wichtiger im Homeoffice: der Einsatz auf dem Schreibtisch. Hisense hat die beiden Standfüße so konzipiert, dass sie sich in verschiedenen Positionen am Fernseher anbringen lassen. Auf diese Weise ist eine Neigung von bis zu 8 Grad und damit entspanntes Arbeiten am Schreibtisch möglich. Natürlich sind alle wichtigen USB- und HDMI- Anschlüsse vorhanden, so dass sich der Laptop anschließen und der Fernseher in einen Monitor verwandeln lässt.Wenn der Schreibtisch zum Lieblingsort wirdDas Schönste am Arbeiten sind bekanntlich die Pausen. Eine Folge der Lieblingsserie direkt am Schreibtisch schauen, ist mit dem neuen 2-in-1 TV von Hisense kein Problem. Denn selbst auf kurze Distanz bietet der A5KQ ein bequemes TV-Erlebnis dank der cleveren Positionierung der Standfüße. Auch Gaming-Fans kommen auf ihre Kosten: Der Game Mode stellt die Latenzzeit automatisch so ein, dass schnelle Bewegungen reibungslos und verzögerungsfrei dargestellt werden. Für das passenden 3D-Suround-Sounderlebnis sorgen DTS Virtual X und eine sattes 16 Watt Klangvolumen.Flexible und schnelle BedienungÜber die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U6 lassen sich die eigenen Lieblings-Apps wie Prime Video, Netflix, Youtube, Disney+ und viele mehr individuell anordnen und mit nur einem Tastendruck schnell aufrufen. Mit VIDAA Free erhält man zudem einen guten Überblick über kostenlose Inhalte und kann direkt darauf zugreifen. Über den integrierten Web-Browser steht dem bequemen Surfen im Internet für noch mehr Content - auch ohne Laptop - nichts im Wege.Die A5KQ Serie ist ab sofort im Handel verfügbar:32A5KQ mit 32 Zoll - 399,- Euro UVP40A5KQ mit 40 Zoll - 499,- Euro UVPInfos zur A5KQ-Serie unter: https://hisense.de/tvs/alle-tvs/a4bg-2/Über HisenseHisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik sowie Russland. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell