2U tut es schon wieder?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu 2u ausgewertet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv sind. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um 2u in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Neutral", da es 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und keine schlechte Bewertung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für 2u liegt bei 10,88 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 2632,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Untersuchung, dass 2u auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der 2u-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Wert deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung für die 2u-Aktie.