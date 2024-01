2U Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung unter Anlegern wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion rund um die Aktie von 2u überwiegend positiv, wurde jedoch in den letzten Tagen negativer. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der 2u-RSI liegt bei 79,31 und wird als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 51,24 liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zur Aktie von 2u. Die Rate der Stimmungsänderung für 2u ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat 2u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 35,9 Prozent gestiegen sind. Dies stellt eine Underperformance von -114,93 Prozent dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt 2u mit einer Rendite von 89,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.