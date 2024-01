2U Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die 2u-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 2 von 6 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Der Durchschnittswert liegt somit bei "Neutral". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1323,84 Prozent steigen könnte. Demnach wird die Aktie als "Gut" empfohlen und insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 2u-Aktie auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2,99 USD, was einer Abweichung von -74,75 Prozent vom aktuellen Kurs (0,755 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,17 USD zeigt eine Abweichung von -35,47 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist 2u derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,77 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Social Media zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über 2u in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie steht auch weniger im Fokus der Anleger, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.