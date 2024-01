2U Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger für die 2u-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt an sieben Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt vier Tagen eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analystenbewertung für die 2u-Aktie zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Der Durchschnitt ergibt somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu 2u vor, allerdings ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 10,75 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 834,78 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Insgesamt erhält 2u somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die 2u-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche erhält die 2u-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Aktienkursrendite der 2u-Aktie betrug im vergangenen Jahr -85,79 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt 2u damit 80,3 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Software" beträgt -2,7 Prozent, wobei 2u aktuell 83,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

