2U Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der 2u-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,25 USD einen Abstand von -64,49 Prozent zum GD200 (3,52 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,54 USD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -18,83 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der 2u-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Daher erhält 2u in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung der 2u-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,25 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 780 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 11 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die 2u-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,77%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.