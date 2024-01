2U Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der 2u-Aktie liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,06 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die 2u-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 3,16 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,982 USD, was einer Abweichung von -68,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,33 USD (-26,17 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die 2u-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -85,79 Prozent erzielt, was 96,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 36,89 Prozent, wobei die 2u-Aktie aktuell 122,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten sieht die 2u-Aktie als "Neutral" an, wobei keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vorliegen. Das Kursziel der Analysten wird bei 10,75 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 994,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.