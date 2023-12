2U Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell wird der RSI für die Aktie von 2u mit einem Wert von 4,13 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich jedoch ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von 2u bei -60,65 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,42 Prozent aufweist, liegt die Performance von 2u mit 59,23 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Analysten bewerten die Aktie von 2u langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 4 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11 USD, was einer Erwartung von 824,37 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet 2u mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche (2,83 %) schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von 2u eine gemischte Bewertung, wobei der RSI neutral, die Branchenvergleichsperformance schlecht und die Analysteneinschätzung neutral bis gut ausfällt.