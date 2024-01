2U Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Softwarefirma 2u schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 2,76 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Analysten haben die Stimmung zu 2u auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um 2u diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Schlusskurs der 2u-Aktie von 0,973 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,11 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs von 1,28 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde 2u von Analysten insgesamt mit 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1004,83 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.