2U Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von 2u verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 2,65 Prozent, was zu einer Underperformance von -81,68 Prozent für 2u führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,35 Prozent, wobei 2u 78,68 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 2u derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,77%. Verglichen mit Werten aus der "Software"-Branche bedeutet dies eine Differenz von -2%. Daher erhält die 2u-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für 2u 3 positive Einschätzungen, 4 neutrale Einschätzungen und keine negative Bewertung abgegeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu 2u vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 780 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,25 USD und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 11 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch negativ zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für 2u führt.