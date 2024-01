2U Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von 2u weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,77 % im Software-Sektor. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von 2u eine Performance von -85,79 %, was eine Underperformance von -86,12 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit -83,06 % deutlich unter dem Durchschnitt. Daher erhält 2u in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt eher neutral, wobei in den Diskussionen der letzten Wochen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von 2u auf 7-Tage-Basis als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das 2u-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

