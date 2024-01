2U Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von 2u wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete 2u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -85,79 Prozent, was im Vergleich zur "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 0,41 Prozent gestiegen ist, eine Underperformance von -86,21 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent erzielte, liegt die Aktie mit 83,35 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält 2u in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über 2u diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 98,18, was zu einer Einstufung als "überkauft" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 60,08 auf und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die 2u-Aktie.