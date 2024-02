2U Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei 2u wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Insgesamt erhält 2u daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten haben die Stimmung in Bezug auf 2u auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Software-Branche hat 2u in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 81,4 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum zyklischen Konsumgüter-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 80,56 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die 2u-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1144,21 Prozent bedeutet. Aus diesen Bewertungen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält 2u daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.