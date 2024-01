2U Aktie: Jetzt knallt es!

Das Softwareunternehmen 2u hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -85,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einen Rückgang von -86,12 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von 2u um 83,06 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über 2u in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Da die Aktie auch weniger Aufmerksamkeit als üblich erhielt, erhält sie insgesamt ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Wert von 2,99 USD als auch der GD50-Wert von 1,17 USD deuten auf eine negative Entwicklung hin.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf 2u, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

