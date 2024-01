2U Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von 2u neutral, basierend auf dem RSI7-Wert von 51,85 und dem RSI25-Wert von 51,64. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral". Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Aktie von 2u in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -114,93 Prozent gezeigt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 10,93 Prozent aufwies.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von 2u waren in den letzten Monaten schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten für die Aktie von 2u belaufen sich auf 11 USD, was einer potenziellen Steigerung von 840,17 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,17 USD entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.