2U Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von 2u wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Software"-Branche hat 2u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,03 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 2,63 Prozent in der Branche, was zu einer Unterperformance von -81,66 Prozent führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0,27 Prozent, wobei 2u um 79,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für 2u beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die 2u-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 60,61 und der RSI25-Wert von 47,5 führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.