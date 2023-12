2U Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für 2u liegt derzeit bei 29,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 40,5, was bedeutet, dass 2u weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das 2u-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie beispielsweise der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von 2u nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei 2u in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie von 2u im vergangenen Jahr bei -79,03 Prozent, was 78,93 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 3,77 Prozent, wobei 2u aktuell 82,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.