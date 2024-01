2U Aktie: Füße still halten!

Die langfristige Meinung der Analysten zur 2u-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 10,75 USD, was eine potenzielle Performance von 994,7 Prozent darstellt, da die Aktie derzeit bei 0,982 USD notiert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schneidet 2u mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,76 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anlegermeinung zu 2u war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In jüngster Zeit wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 3,16 USD für den Schlusskurs der 2u-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,982 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Wertentwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.