2U Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der 2u-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1 USD weicht somit um -73,96 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,71 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-41,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die 2u-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die 2u-Aktie sind 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 11 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1000 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs (1 USD). Daher erhalten die 2u-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen aktuell einen Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25-Wert von 72 signalisiert, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die 2u-Aktie hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von 2u als "Gut" angemessen bewertet.

2U kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich 2U jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 2U-Analyse.

2U: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...