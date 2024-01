2U Aktie: Aufgepasst!

Die 2u-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die 2u-Aktie sind 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden, was zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" führt. Keine neuen Analystenupdates zu 2u liegen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11 USD, was auf einen möglichen Anstieg der Aktie um 840,17 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,17 USD hindeutet. Die daraus resultierende Empfehlung lautet "Gut".

Die 2u-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,17 USD lag und damit 64,97 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,34 USD liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,45 USD wurde um 19,31 Prozent unterschritten, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur Software-Branche verzeichnete die 2u-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,03 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 35,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -114,93 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei 10,93 Prozent, wobei 2u um 89,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.