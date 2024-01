2U Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von 2u wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 918,52 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 2u besonders positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der 2u-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,08 USD lag, was einer negativen Veränderung von 67,07 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte 2u in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 35,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -114,93 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von 2u mit 89,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

