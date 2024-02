2Seventy Bio Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten 2seventy Bio 3 Mal die Bewertung "Gut" und 0 Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu 2seventy Bio. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 133,33 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 14 USD. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft, sodass sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2seventy Bio mit 6 USD 0,99 Prozent unter dem GD200 (6,06 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 4,11 USD, was einer Kursentwicklung von +45,99 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von 2seventy Bio als "Gut" bewertet, wenn die durchschnittliche Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 2seventy Bio-Aktie liegt bei 34, was eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 28,57 und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für 2seventy Bio basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv bewertet. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für 2seventy Bio.