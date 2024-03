2Seventy Bio Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI-Werte auf 7- und auf 25-Tage-Basis für 2seventy Bio zeigen, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,29 Punkten und der RSI25 bei 65,57, was bedeutet, dass 2seventy Bio hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei 2seventy Bio wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 2seventy Bio wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen vorherrschend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 2seventy Bio-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -26,56 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -14,68 Prozent, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.