2G Energy: Kann das neue Segment die Aktie beflügeln?

Die Aktie von 2G Energy (WKN: A0HL8N) setzt ihre Berg- und Talfahrt in diesem Jahr fort. Starke Kursanstiege werden immer wieder durch größere Rückschläge und umgekehrt abgelöst. Nach dem Rückgang von Juni bis August um rund -22% befindet sie sich momentan wieder in einem Anstieg. Geht die Schaukelpartie so weiter?