2G Energy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die 2g Energy-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,28, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für 2g Energy.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von 2g Energy mit einem Wert von 5,87 als unterbewertet eingestuft, da dieser Wert 81 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung" Branche. Somit ergibt sich auch aus der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf 2g Energy, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse wird ein Durchschnitt von 24,21 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,2 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurze Sicht ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt von 22,38 EUR. Insgesamt erhält 2g Energy daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.