2G Energy Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich 2g Energy ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Bewertungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche für Elektrische Ausrüstung eine Rendite von 0,6 % auf, was 2,54 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,9 EUR von 2g Energy inzwischen -3,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als negativ bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -9,91 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingestuft.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von 2g Energy als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 5,87 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 31,47 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für 2g Energy, wobei die Anleger-Stimmung neutral ist, die Dividende als schlecht bewertet wird, die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt und die fundamentale Analyse positiv ausfällt.