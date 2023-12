2G Energy Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der 2g Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 24,28 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 21,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,6 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 22,58 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,79 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die 2g Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,87 Euro, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich hat die 2g Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,49 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,55 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von 2g Energy um 12,92 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.