2G Energy Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 2g Energy unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für 2g Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,18 Punkte, was bedeutet, dass 2g Energy momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist 2g Energy weder überkauft noch -verkauft, was zu einer abweichenden Bewertung der Aktie führt. Der 25-Tage-RSI erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird 2g Energy damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 ist die Aktie von 2g Energy auf Basis der heutigen Notierungen 82 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der 2g Energy-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt wird die 2g Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.