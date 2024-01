2G Energy Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die 2g Energy-Aktie beträgt aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,54, was darauf hindeutet, dass 2g Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für 2g Energy.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat 2g Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 8,17 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -16,22 Prozent für 2g Energy. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,94 Prozent, wobei 2g Energy 14,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von 2g Energy bei 21,9 EUR und ist damit inzwischen -3,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -9,91 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung bei 2g Energy. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gestanden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bilanz für 2g Energy aufgrund der überkauften Aktie, der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich und der negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.