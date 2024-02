2G Energy Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Murata Manufacturing":

Die technische Analyse der 2g Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 24,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,2 EUR, was einem Unterschied von -3,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,46 EUR wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,29 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 2g Energy-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,59 Punkten, was bedeutet, dass die 2g Energy-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält deshalb ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy aktuell eine niedrigere Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von 2g Energy zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die 2g Energy-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Dividende und dem Sentiment und Buzz.