2G Energy Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 2g Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,24 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (20,45 EUR) um -15,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,42 EUR lässt die Aktie mit einer Abweichung von -8,79 Prozent als "Schlecht"-Wert erscheinen. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Schlecht" für die technische Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von 2g Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,05 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 13,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors (5,45 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 6,17 Prozent liegt 2g Energy mit 14,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt hingegen ein anderes Bild. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 ist die Aktie von 2g Energy auf Basis der heutigen Notierungen um 81 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,42). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung unter den Anlegern, die sich auch auf die Aktienkurse auswirken kann, wurde ebenfalls untersucht. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um 2g Energy in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die technische Analyse die Aktie als "Schlecht" einstuft, während die fundamentale Analyse eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Stimmung unter den Anlegern wird hingegen als "Neutral" eingestuft.