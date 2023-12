2G Energy Aktie: Das ist erstaunlich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2g Energy beträgt derzeit 5,87, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31 liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Stimmung bezüglich 2g Energy. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen in letzter Zeit vor allem positive Themen im Fokus standen. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von 2g Energy mit -8,05 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,57 Prozent, wobei 2g Energy mit 11,62 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 2g Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 24,29 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22,05 EUR (-9,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der letzte Schlusskurs (22,68 EUR) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 2g Energy-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.