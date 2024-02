2G Energy Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse von 2g Energy zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Performance um 13,01 Prozent darunter. Dadurch erhält 2g Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media über 2g Energy haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 2g Energy leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten führt.

Insgesamt erhält die Aktie von 2g Energy aufgrund der neutralen technischen Analyse, der Underperformance im Branchen- und Sektorenvergleich sowie der durchschnittlichen Dividendenrendite ein "Neutral"-Rating.