2G Energy Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 2g Energy in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Für 2g Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 6,26 ist 2g Energy deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt (33,83) in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher unterbewertet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für 2g Energy 0,58 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel (1,01 Prozent) liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von 2g Energy daher als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,18 Punkten, was darauf hinweist, dass 2g Energy überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass 2g Energy weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 2g Energy-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.